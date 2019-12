La Juve è pronta a semplificare tutto il più possibile, per Emre Can. I vertici bianconeri hanno ora intenzione di trattare prima di tutto e senza altri giocatori coinvolti la cessione del centrocampista tedesco: la richiesta resta di 40 milioni, trattabili come la formula che ha visto il club bianconero già aprire al prestito con opzione di riscatto. Passano i giorni ma tutto ruota sempre attrono a Emre Can.