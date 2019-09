Voci, proposte, ipotesi e trattative si rincorrono in questa frenetica ultima giornata di mercato. L’asse Torino-Barcellona è molto caldo e, come sostiene la Gazzetta dello Sport, i nomi sul piatto sono tanti: da Rakitic a Bernardesci passando per Emre Can. Proprio il tedesco, all’esordio stagionale sabato sera contro il Napoli, sembra destinato a restare alla Juventus. Il centrocampista, dato in procinto di trasferirsi in blaugrana, sarebbe invece stato tolto dal mercato da parte dei bianconeri. Per il giocatore si era parlato anche di un interessamento da parte del PSG ma, al momento, tutto è fermo. In attesa di arrivare al gong che chiuderà questa lunghissima parentesi di scambi, il futuro di Emre Can sembra destinato a rimanere in maglia bianconera.