L'Everton non molla Emre Can. Malgrado la controffensiva del Borussia Dormund, che avrebbe avviato i contatti direttamente con il giocatore, che si è detto disposto a dilazionarsi lo stipendio che percepisce ora alla Juventus, la squadra di Carlo Ancelotti sembra sempre essere forte su Emre Can. Il tedesco non sembra rientrare nei piani tecnici di Sarri, per quanto Paratici ne abbia pubblicamente tessuto le lodi. Se dovesse arrivare un'offerta considerata accettabile, allora la dirigenza potrebbe davvero avallare una cessione.