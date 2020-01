Erling Braut Haaland, il talento che il Borussia Dortmund ha strappato a tutta Europa, anche alla Juve. Il centravanti norvegese in questa stagione ha segnato 33 volte nelle 24 presenze, di cui 5 con la nuova maglia in appena 57' giocati, subentrando due volte dalla panchina. Quella tedesca è una tappa nel suo percorso di crescita, in cui si intravedono già i contorni del grande campione. E' un bomber, è già pronto, dovrà solo dimostrare di poterlo essere per tutta la carriera. Non semplice, ma qualcosa si intravede e le cifre dei suo contratto (guadagna 8 milioni più 4 di bonus) lo fanno capire. Il destino, se così florido, lo porterà lontano da Dortmund e la trattativa tra Juve e Borussia che coinvolge Emre Can non può che essere l'inizio di ottimi rapporti tra i due club. Per qualcuno sarà proprio lui il nuovo Cristiano Ronaldo della Juve, non come ruolo, ma come impatto, quel giovane CR7 che è il sogno bianconero dalle parole di Andrea Agnelli.