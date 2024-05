Perché Emre Can è stato ceduto dalla Juventus?



Il like di Emre Can all'esonero di Sarri

Eccolo qui: è il caso. Dopo averlo visto in campo in PSG-Borussia Dortmund, con tanto di fascia al braccio, Emre è automaticamente passato nella lista dei rimpianti. Non solo per i tifosi juventini: ecco perché ha deciso di togliersi qualche sassolino dagli scarpini."All'estero ho uno status completamente diverso, soprattutto in Inghilterra - ha raccontato Emre -.In Germania sono sempre stato criticato di più. C'è tanta gente che parla sempre e dice che non sono così bravo. Adesso devono stare zitti e guardarmi giocare la finale. Siamo una grande squadra e le partite che abbiamo giocato sono state incredibili. Non abbiamo subito un solo gol contro il PSG, significa che ci abbiamo messo tantissima qualità. Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. Sono molto emozionato e orgoglioso allo stesso tempo, perché è il risultato di un duro lavoro. Siamo in finale e ora speriamo di vincerla".Acquistato nel 2018-2019,è stato sempre una certezza di Massimiliano, con il top raggiunto nella sfida degli ottavi di finale di ritorno di quell'edizione della Champions League: l'avversario era l'Atletico Madrid, il re e mattatore sono stati Cristiano Ronaldo.Con l'arrivo dinella stagione successiva, il tecnico toscano l'ha sempre considerato un esubero. Otto presenze per Emre in 6 mesi, quindi il trasferimento a titolo definitivo al Borussia Dortmund.Quando la Juventus ha esonerato, Emre si è "vendicato". Come? Con un like. Il centrocampista, oggi capitano del Dortmund, ha confermato così lo scarso feeling con l'allenatore.