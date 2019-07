Emre Can, il bodyguard della Juve, come molti amano definirlo sui social, ma soprattutto un nuovo acquisto per Sarri, dopo i molti problemi fisici e di salute nella prima stagione bianconera. Sarà l'anno della sua rinascita, la stagione in cui far vedere a tutti quel centrocampista box-to-box Lui, intanto, si è raccontato così a Tuttosport: "Preparazione? Finora bene. Ovviamente ci sono tante cose nuove: nuovo allenatore, nuovi giocatori. Noi dobbiamo metterci a disposizione del mister per il suo nuovo stile di calcio, e siamo felici di farlo".



SARRI O ALLEGRI - «Io non ho preferenze, penso di essere in grado di far bene in entrambi i modi di giocare».



SERIE A E CHAMPIONS - «Alla Juventus bisogna vincere quanti più titoli possibile. I tesserati di questa società lo sanno. La serie A è molto importante, è molto difficile, ci sono tante partite. Dunque vogliamo ripeterci con lo scudetto, far bene nella coppa Nazionale e proveremo a dare il massimo anche in Champions League»



POSIZIONE - «Io posso giostrare in molte posizioni, è vero. Mi sento a casa da mediano, ma per me va bene ogni posizione. L’importante è essere a disposizione della squadra e del mister».



INTER E NAPOLI - «Noi vogliamo vincere ancora lo scudetto e fare bene in Champions League. Come ho detto prima, vogliamo vincere il più possibile. Ma sappiamo che non sarà facile. L’Inter è una squadra molto forte, ma ci sono anche altre squadre attrezzate che vorranno giocare per lo scudetto. Quanto alla sfida tra Juventus e Inter, penso sia prematuro stilare giudizi di meriti, noi avevano appena 10 giorni di lavoro e stiamo cambiando stile di gioco».



OBIETTIVI - «Innanzitutto voglio essere in salute. Io voglio giocare, aiutare la squadra, fare la mia parta nel modo migliore possibile»



CONCORRENZA - «Io penso che sia una buona cosa: più campioni ci sono e meglio è. Se giochi in una squadra come la Juventus tu sai che c’è concorrenza e ci sono solo buoni giocatori. Noi giocheremo con tre o quattro centrocampisti e ovviamente ciascuno vuole essere titolare e vuole combattere per una possibilità».