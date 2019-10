Le dichiarazioni dia margine della partita pareggiata con la sua Germania per 2-2 contro l'Argentina ieri sera in amichevole continuano a far discutere. Dopo le parole emerse questa mattina , ecco quelle riportate da Sport Mediaset: ". Adesso che tornerò dalla Nazionale spero di giocare più minuti e non vedo l'ora, perché mi sento in forma e penso di poter aiutare la squadra., ma sono fiducioso e so di poter dare una mano alla squadra quando giocherò. Spero di farlo presto".