Secondo quanto ha riportato Tuttosport, Emre Can potrebbe partire, destinazione Bayern Monaco. Una voce nota, che però si arricchisce di un nuovo retroscena. In cambio del tedesco, infatti, potrebbe fare il percorso inverso Thiago Alcantara: il centrocampista spagnolo, pupillo di Guardiola, non ha trovato spazio con ​Hans-Dieter Flick in panchina, che gli ha preferito sinora Goretzka e Tolisso, accanto al sempre presente Kimmich.