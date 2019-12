Emre Can è in uscita dalla Juventus. Il centrocampista tedesco è chiaramente fuori dalle scelte tecniche di Maurizio Sarri che l'ha escluso anche dalla lista Champions. Un rapporto che non è mai decollato e ora la Juve sta cercando di piazzare l'ex Liverpool che è arrivato, sulla carta, a parametro zero, ma di fatto i bianconeri pagarono 16 milioni di euro di commissioni per strapparlo alla concorrenza. L'impatto a bilancio del tedesco è di circa 12 milioni di euro: è questa la cifra minima a cui la Juve deve venderlo per evitare una minusvalenza.