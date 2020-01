Emre Can è vicino all'addio alla Juventus. Il centrocampista tedesco è chiaramente fuori dai piani di Maurizio Sarri e la Juve lo valuta 30 milioni di euro a fronte di un impatto a bilancio di circa 12 milioni. Can ha detto no al Psg in estate pensando che sarebbe stato incluso nella lista Champions ma così non è stato. Come riporta La Gazzetta dello Sport i suoi agenti sono rimasti a Parigi anche negli ultimi giorni del 2020 ma al momento tra Juve e Psg c'è distanza sulla valutazione del giocatore e Paredes, possibile contropartita, non è considerato una priorità.