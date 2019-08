Emre Can rischia di essere escluso dalla lista Champions e per questo il centrocampista tedesco sta valutando tutte le opzioni per il suo futuro. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, l'ex centrocampista del Liverpool piace al Barcellona e al Bayern Monaco che nelle ultime ore di mercato potrebbero fare un'offerta per il centrocampista bianconero arrivato un anno fa a parametro zero. Proprio per questo la sua cessione rappresenterebbe una ricca plusvalenza per il club bianconero.