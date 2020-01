Emre Can è sul piede di partenza. Il centrocampista tedesco è fuori dai piani di Maurizio Sarri e il club bianconero sta trattando da giorni con il Borussia Dortmund una cessione per almeno 25-30 milioni di euro. Secondo quanto riporta Tuttosport, anche il Tottenham di José Mourinho non si è arreso e starebbe pensando ad un inserimento last minute per l'ex centrocampista del Liverpool, arrivato alla Juve a parametro zero 18 mesi fa.