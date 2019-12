Emre Can è sul piede di partenza. Sarri non l'ha impiegato nelle ultime due partite di campionato, un chiaro segnale che l'avventura del tedesco in bianconero volge ormai al termine. In questi giorni c'è stato un incontro del suo entourage con il Psg che già la scorsa estate era stato vicino all'acquisto dell'ex centrocampista del Liverpool che a ottobre ha incontrato il suo entourage proprio a Torino. La notizia è che la Juve ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto del centrocampista tedesco: i bianconeri contano di incassare almeno 30 milioni di euro tra prestito e riscatto. Nonostante sulla carta sia arrivato a costo zero Emre Can ha un peso a bilancio di circa 15 milioni di euro (la Juve ne ha pagati 16 di oneri accessori per il suo acquisto un anno e mezzo fa).



SCAMBI - I bianconeri restano aperti anche alla possibilità di inserire Leandro Paredes nella trattativa. Il regista argentino potrebbe essere il vice-Pjanic nella Juve del 2020 ma l'idea scambio non è accolta con grande entusiasmo dai parigini che intanto hanno riaperto i contatti con l'entourage del calciatore della Juventus. Ragionamenti in corso sull'asse Torino-Parigi con la Juve che in caso di cessione di Can potrebbe poi tuffarsi su Sandro Tonali oppure Ivan Rakitic. Tutto in divenire, l'unca cosa certa è che la corsa di Emre Can in bianconero può ormai considerarsi conclusa.