L'avventura di Emre Can alla Juventus potrebbe essere giunta al suo epilogo. Il Borussia Dortmund sta insistendo sul centrocampista tedesco e vuole presentare al più presto un'offerta ai bianconeri così da anticipare la concorrenza dell'Everton. Infatti, il Dortmund non è la sola squadra su Emre Can, con le Toffees di Ancelotti che stanno seguendo il giocatore dall'inizio di questo mercato di riparazione. Così, con la concorrenza alle spalle, il Borussia non vuole perdere tempo e sta cercando la formula migliore per accontentare le richieste della Juventus.



Richieste che, in questo momento, potrebbero anche variare rispetto alla cessione a titolo definitivo per 30 milioni di euro di cui si è parlato negli ultimi giorni. Fabio Paratici potrebbe ammorbidire la sua posizione, anche perché Emre Can pesa a bilancio relativamente poco: appena meno di 12 milioni di euro, forte anche del fatto che il tedesco sia arrivato a zero dal Liverpool. Per questo, ma anche per accontentare Emre che vorrebbe tornare a giocare con continuità, la Juventus potrebbe anche cedere il giocatore in prestito con eventuale diritto od obbligo di riscatto. Detta la posizione del club, resta quella del centrocampista. Come detto, vuole ritrovare minuti, con l'Europeo alle porte, ed il ritorno in patria potrebbe aiutarlo in questo senso. Così, Emre Can è anche disposto a dilazionarsi nel tempo l'ingaggio, così da far risparmiare qualcosa al Borussia Dortmund. Una trattativa in divenire, che nelle ultime ore ha avuto una forte accelerata. Ora non resta che attendere, sia l'offerta ufficiale dei tedeschi sia la risposta della Juve, sia, infine, un'eventuale contromossa dell'Everton.