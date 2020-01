L'avventura di Emre Can alla Juventus potrebbe scrivere oggi i suoi titoli di coda. La giornata, sul mercato, sarà decisiva, come scrive Tuttosport. Il poco feeling che c'è tra il centrocampista tedesco e Maurizio Sarri è la causa scatenante, con Emre Can che ha giocato un minutaggio marginale in questa prima parte di stagione. Il Dortmund, però, gioca al ribasso, consapevole che il giocatore arrivato nel 2018 a zero rappresenta una plusvalenza piena per la Juventus. Oggi, quindi, potrebbe essere il giorno "x", con il mercato che chiude venerdì e le due squadre al lavoro per trovare una soluzione adeguata.