I will always be grateful to Juventus Turin and how they supported and stood by me since I am part of the club, particularly during my time of illness. — Emre Can (@emrecan_) September 4, 2019

Out of respect to Juventus and my team mates, whose success has always been my first priority, I won’t say anything more and will continue fighting on the pitch.



Yours,



Emre — Emre Can (@emrecan_) September 4, 2019

