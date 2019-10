Emre Can esulta sui social: ​"Grande prestazione di tutta la squadra! Torniamo in vetta". Questa la traduzione del breve messaggio del centrocampista tedesco su Twitter. L'ex Liverpool ha subito ricevuto tantissimi messaggi da parte dei tifosi della Juventus che si complimentano per la sua prestazione e gli chiedono di restare alla Juventus a gennaio, senza ascoltare le sirene che suonano soprattutto dalla Francia dove il PSG lo prenderebbe volentieri. "Emre resta con noi". Tifosi impazziti per Emre Can che torna ad esultare con i colori bianconeri.