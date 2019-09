L'ha deciso Sarri e solo lui.Alla fine, molto più semplicemente, il tedesco si è ritrovato all'ultimo posto nelle gerarchie del tecnico toscano: è il settimo centrocampista, e pure Ramsey con la lombalgia perenne gli è davanti. Questione di caratteristiche, sì. Ma pure di un feeling che non è mai scattato, con Emre non ancora atterrato nel mondo parallelo costruito da Sarri all'interno delle mura della Continassa. Tant'è: lui, con Mario Mandzukic e l'infortunato Giorgio Chiellini, sono i grandi esclusi della lista Champions della Juventus. Il motivo è dunque riconducibile alle prime risposte avute dal tecnico: ha visto Can ancora in ritardo di condizione e di mentalità, perché per Sarri anche l'approccio diventava determinante ai fini di costruire una lista in grado di soddisfare tutte le sue esigenze. Non è bastata neanche la duttilità, la versatilità: l'ex Liverpool ha pagato la presenza di Khedira in primis (del quale è naturale sostituto) e poi quella di Matuidi, tornato in auge in questi primi battiti sarristi e bianconeri.POI IL MERCATO -: nella giornata di ieri, mentre gli orologi scorrevano veloci verso le 22, orario di fine calciomercato, Emre ha parlato a lungo con la Juventus. Gli è stato proposto il Paris Saint Germain, ancor prima c'è stato una forte attrazione con il Barcellona.Con Leonardo era già troppo tardi, il mediano ha rifiutato qualsiasi possibilità di allontanarsi da Torino. L'ha pagata con un'esclusione dolorosissima.