Emre Can è pronto a salutare la Juve. Una storia d'amore che non è andata come tutti speravano e che si chiuderà con un addio amaro, ricco rimpianti e con un po' rancore. Come scrive la Gazzetta, infatti, negli ultimi mesi ha esplorato tutti gli estremi dell’animo umano, dalla rabbia alla speranza fino alla più nera sfiducia: ha scelto di lasciare la Juve per l'Europeo e anche per tornare a giocare in Champions, negatagli da Sarri. Sarà il secondo super colpo di Favre, dopo Erling Haaland. La Juve dal canto suo non sente il bisogno di sostituirlo: perché in fondo quest’anno è come se non ci fosse mai stato.