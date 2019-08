Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la valutazione di Emre Can è intorno ai 30 milioni di euro. Ancora non è arrivata nessuna offerta concreta per il centrocampista del Liverpool anche se con il Barcellona c'è la possibilità di imbastire uno scambio alla pari con Ivan Rakitic, in uscita dal Barça. Il tedesco, arrivato 12 mesi fa a parametro zero, garantirebbe una plusvalenza intera tutta da iscrivere a bilancio. Anche per questo, Paratici non sarebbe contrario alla cessione di Emre. Che in un singolo precampionato è finito tra le ultime scelte per la mediana da parte di Maurizio Sarri.