Un addio cheche comunque incasserà 26 milioni dalla cessione del centrocampista tedesco del Borussia Dortmund. Diciotto mesi di alti e bassi per l'ex stella del Liverpool che inizierà un nuovo capito della sua carriera a casa, in Germania, dove vuole mantenere il suo posto in Nazionale per Euro 2020. Alla Juve era diventato un oggetto misterioso: calciatore meno utilizzato in rosa, fuori dalla lista Champions. Per lui non c'era più posto ma Emre sarà solo la prima di una serie di cessioni che ci saranno in estate.I 17 milioni (circa) di plusvalenza che genererà la cessione di Emre servirà a mettere un po' a posto i conti del club impegnato a fare plusvalenze e a tagliare il costo degli ingaggi dei calciatori,Dopo Kulusevski la Juve pensa ad altri affari in mezzo al campo. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni sono in ballo i nomi di Tonali e Pogba ma per fare spazio a loro ci sarà bisogno di sfoltire ancora la rosa. Chi saluterà? Nessuno ha il posto assicurato, tutti o quasi dipendono dalle offerte che arriveranno.Ad ora uno dei nomi sotto la lente d'ingrandimento è quello di, che con la nuova vita da mezzala ha in mano l'ultima carta per guadagnarsi la conferma della Juve. C'è poi Matuidi che va in scadenza a giugno anche se la Juve sta discutendo il rinnovo con Mino Raiola. Poi ci sarà da fare un punto sugli altri: Ramsey e Rabiot a fine stagione, Pjanic parte solo per un'offerta super Bentancur è "vincolato" da una clausola del 50% sulla prossima cessione che spetta al Boca. Là davanti Paulo Dybala aspetta una chiamata per il rinnovo. In settimana ha parlato al The Guardian usando parole chiare: "Due anni sono tanti ma neanche troppo", il succo del concetto e poi: "Il futuro dipende dalla Juve". In estate Paratici lo voleva cedere e senza rinnovo da qui all'estate il futuro de La Joya potrebbe essere in bilico. Tra campo e bilancio, dopo Emre Can la Juve valuta altre cessioni.@lorebetto