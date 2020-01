Emre Can non è più un calciatore della Juventus.e che in Europa tutti sapevano che il club bianconero aveva necessità di cedere per sfoltire e fare cassa. Come abbiamo già spiegato i 18 mesi del tedesco alla Juve sono stati un'occasione persa , doveva rappresentare il post Matuidi e Khedira che invece hanno tenuto botta e lo hanno scalzato nelle gerarchie, specialmente in estate. Il rapporto con Sarri e la Juve, poi, si è bruciato con la naturale esclusione dalla lista Champions.La sensazione di occasione persa è data soprattutto dai ricordi di una notte, una delle più belle vissute dai tifosi della Juve in questi anni.Avrebbe fermato anche un'auto in corsa, la sensazione era quella e che quello fosse il suo vero potenziale. Questo doveva essere il suo anno ma è stato tutto il contrario. Emre, di fatto, non c'è mai stato. Appena 8 presenze totali, 279 minuti giocati e un addio amaro, da una parte e dall'altra.Le responsabilità, però, non sono solo di Sarri. Anche le non scelte della società in estate hanno avuto il loro peso con il tecnico bianconero costretto a tagliare dalla lista Champions il giocatore che in quel momento dava meno garanzie,Di fatto non è riuscito a scalare le gerarchie e un po' di responsabilità, di certo, ce l'avrà pure lui perché Sarri ha sempre detto di non avere preclusioni verso nessun calciatore.Doveva essere quello il suo punto di partenza e invece è stato il picco più alto della sua esperienza a Torino.@lorebetto