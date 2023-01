Intervenuto ai microfoni di DAZN,ha parlato per la prima volta di un problema di salute riscontrato durante le visite mediche con la, a cui ha rivolto un pensiero di gratitudine. Ecco il suo commento: "Avevo un tumore alla tiroide e avevo urgente bisogno di un'operazione. Questo ha cambiato molto nella mia vita. Puoi avere tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante. Fa parte della vita, consiglio a tutti di fare dei controlli"."Non importa quanto crediamo di essere sani; se scopriamo queste cose in tempo, si può agire. Sono estremamente grato ai dottori: un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juve mi chiamarono. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare di una tiroide e non sapevo che potesse esserci un tumore. Il trasferimento a Torino è valso solo per questo".