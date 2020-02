Emre Can ha rivoltato in un sol colpo la sua stagione. Il centrocampista tedesco è protagonista al Borussia Dortmund. Arrivato in prestito a gennaio dalla Juve, in poche settimane si è guadagnato il riscatto. Dietro al suo addio alla Juve c’è una diversità di vedute forte rispetto a Maurizio Sarri. Nei lunghi periodi alla Continassa il gioco del tedesco non si è mai ben abbinato alle idee del tecnico. Poco compatibile a un gioco rapido e a due tocchi, Emre Can è stato escluso dalla lista Uefa, e così anche in allenamento ha abbassato ancora di più i ritmi, allnogtandosi così sempre più dalla Juve. Fino alla partenza per Dortmund.