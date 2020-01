Emre Can ai saluti. Si chiuderà presumibilmente oggi la sua avventura alla Juventus, con le parti in causa che hanno trovato un accordo di massima con il Borussia Dortmund, dopo una giornata di trattative frenetiche. Sarà un'operazione da oltre 30 milioni di euro, come vi abbiamo raccontato ieri, tra prestito, obbligo di riscatto e bonus finali. Era ai margini della rosa, non impiegato da Sarri e non in lista Champions League, con la possibilità di perdersi il prossimo Europeo con la Germania, e perciò ha salutato. E ora si stanno limando gli ultimi dettagli, con il giocatore che è atteso in giornata a Dortmund per le visite mediche e la firma sul contratto. Entro le 20.



PLUSVALENZA - Lo scarso feeling, soprattutto tecnico, con Sarri ha fatto di lui immeritatamente un esubero. Così Paratici ha provato a vederlo, assecondando la volontà del giocatore, senza regalarlo. Risultato? 30 milioni, incasso netto, di cui 18 milioni di plusvalenza, visto che arrivò a zero dal Liverpool ma con maxi commissioni e il suo peso a bilancio è di 11.8 milioni. Secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com.



POGBA - E ora? Ora, sostiene Tuttosport, la Juve ha fatto spazio: sfoltita la rosa, salutati gli scontenti e ingaggiato un talento per il futuro - Kulusevski - la Juve punta un top centrocampista. Gli sforzi - si legge - saranno concentrati per riportare in bianconero Paul Pogba, sempre più in rotta con il Manchester United. Le parole e i sogni di Mino Raiola, gli 80 milioni dallo United per Bruno Fernandes: segnali di un addio imminente.