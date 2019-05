In una partita che nulla aveva da dire in termini di trofei, ma anche di motivazioni, sono arrivati pochi segnali positivi per la Juventus. Uno di questi è la prestazione di Emre Can: fino al momento dell'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo, il tedesco è stato uno dei migliori in campo nel match contro la Sampdoria. L'ex Liverpool merita un 6,5 nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport, che motiva così il voto: "Il comandante Can è sempre più a suo agio da regista arretrato. Buoni inserimenti e controllo del gioco. Poi si fa male".