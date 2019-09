Emre Can deluso, molto deluso. Il centrocampista tedesco ha scoperto che sarebbe stato escluso dalla lista della Champions League, dei giocatori chiamati per la prima parte della massima competizione 2019/2020, solo mentre era in Germania per preparare le qualificazioni europee con la propria Nazionale, restando molto toccato da questa scelta. La Juve è stata costretta a una doppia rinuncia, ma in pochi si aspettavano che uno come Can potesse restare fuori, soprattutto dopo il rendimento post infortunio. Ha perso i vari ballottaggi a centrocampo e, dopo aver rifiutato la cessione, Emre è restato a Torino, dove sta bene. Questa, spiega la Gazzetta dello Sport, è una vera mazzata, ma il tedesco non ha intenzione di fermarsi. In Champions, infatti, ha giocato la sua miglior partita alla Juventus...