La permanenza di Emre Can alla Juventus non è più così scontata, malgrado Fabio Paratici abbia provato a respingere ogni eventualità nelle dichiarazioni pubbliche. Un mercato strano, quello della Juventus, che senz'altro rischia ri risucchiare anche Emre nei possibili partenti: come riporta Tuttosport, dall'Everton aspettano, la volontà di strapparlo alla Juve c'è, ma non così forte come si è pensato negli ultimi giorni: anche se saranno decisivi i prossimi dieci, per il futuro del centrocampista tedesco ed i segnali spingono lontano da Torino.