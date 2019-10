Si fa fatica a definirli, gli ultimi mesi di. Pronto a riempirsi di parole e d'orgoglio per ripartire più forte, ma comunque ferito nell'animo, in un caos generale che è frutto di una sorta di incompatibilità ambientale. Il tedesco s'è preso l'esclusione dalla lista Champions, e se n'è - legittimamente - lamentato . Quando si stava per rimboccare definitivamente le maniche, con la chiamata della Germania e il ritorno alla 'normalità', ecco il caos legato al like al post di Cenk Tosun , calciatore della Turchia che aveva rilanciato l'esultanza militare della sua squadra. Infine,: tanto è durato, Emre, prima che gli arrivasse un rosso diretto.Se la Germania dalla difficoltà ha comunque cavato una vittoria - si è imposta per 3-0 nonostante un'ora abbondante giocata in 10 uomini -, Emre ha nuovamente perso. Non solo le staffe. Il like a Tosun (anche Gundogan caduto nel tranello) è stato tolto, ma la macchia di un coinvolgimento emotivo nella vicenda è rimasta intatta. Né riuscirà a lavarla l'ammenda successiva: "Ho messo like senza prestare attenzione al contenuto - le sue parole -. Sono un pacifista assoluto e contro ogni tipo di guerra". Dice di pregare ogni giorno per la libertà nel mondo, intanto ad incatenarlo è l'occhio del ciclone del movimento pro curdi e pro mercato.La Juve non farà come il St Pauli: con un comunicato ufficiale, il club tedesco ha annunciato di aver liberato Sahin , ufficialmente per "l'incompatibilità della condotta del giocatore con i valori della società". Nei giorni scorsi, Sahin non aveva fatto nulla in più rispetto a Demiral, indirettamente ad Emre Can. La storia del St Pauli imponeva una scelta, una di quelle drastiche. Così è stato. Altamente improbabile, se non impossibile, che alla fine la Juve si ritrovi anche solo a pensare a una decisione simile. Però Emre sta faticando, in campo e mediaticamente. "Non sono felice in questo momento perché non gioco molto", il monito arrivato nei giorni scorsi. Un ciclone e un rosso dopo, dalle parti della Continassa staranno già facendo incetta di contatti per salutarlo quanto prima.