Uno dei principali indiziati a lasciare la Juve in questo finale di mercato è Emre Can. Il centrocampista, che interessa a PSG, Bayern Monaco e Barcellona, è valutato 40 milioni di euro dal club bianconero. Perché questa cifra così bassa? Molto semplice: il giocatore tedesco ha una clausola rescissoria che non è lontana da quel numero. Ha solo un cronometro diverso, ecco: l'accordo tra Juve ed Emre è che dalla prossima estate l'ex Liverpool si possa liberare proprio a 40 milione. Il Barcellona vuole anticipare i tempi. Più di tutti.