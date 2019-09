Emre Can è il grande escluso dalla lista Champions League 2019/20. Lui, insieme a Mario Mandzukic, con il tedesco che però si è sfogato duramente contro la scelta. Come riporta Giovanni Capuano, la scelta su Emre Can, a quanto risulta, quanto accaduto nelle ultime settimane è lineare. L’agente del tedesco è stato in contatto con la Juve e avvisato della decisione poi comunicata come prassi da Sarri al giocatore. Che resta dentro il progetto come confermato da Juve-Napoli.