Emre Can sta ritrovando spazio e soprattutto se stesso al Borussia Dortmund. Trasferitosi dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni durante la finestra di mercato invernale, il centrocampista tedesco ha preso subito le redini della mediana giallonera. Una presentazione coi fiocchi, segnando un gol pazzesco da fuori area nella partita di una settimana fa contro il Bayer Leverkusen, persa in rimonta 4-3. Risultato totalmente diverso quello di venerdì contro l’Eintracht Francoforte, schiacciato dal Dortmund per 4-0 con un’altra prestazione super, da leader, davanti al Muro Giallo.



LA STOCCATA - Al termine della partita, l’ex bianconero ha rilasciando alcune dichiarazioni pungendo la sua ex squadra: “Voglio aiutare la squadra. È bello avere finalmente la sensazione di essere importante. Negli ultimi mesi per me non era così, ora spero di continuare a percorrere questa strada. Se dietro riusciamo a essere stabili, possiamo raggiungere qualcosa di grande, perché in attacco siamo sempre pericolosi”. Insomma, il trattamento che Sarri gli ha riservato non gli è andato giù, Emre Can non ha mancato l’occasione per farlo notare. Come si sta facendo notare ora in campo.