De Ligt ed Emre Can si incontreranno stasera nell’incontro valido per le qualificazioni ad Euro 2020 che vedrà di fronte Germania ed Olanda. Non un gran momento per il tedesco che, dopo l’esclusione e le polemiche seguite all’esclusione dalla lista Champions della Juve, partirà dalla panchina. Sarà regolarmente in campo l’olandese il quale, dopo il negativo esordio contro il Napoli, cerca un immediato riscatto.