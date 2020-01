Compleanno in panchina per Emre Can, uno dei giocatori che i tifosi della Juve amano di più ma che purtroppoScelta tecnica per l'allenatore toscano che anche in campionato non ha dato molto minutaggio al tedesco che oggi compie 26 anni. La Juve gli ha fatto gli auguri su Twitter con due video che non sono passati inosservati tra i tifosi della Vecchia Signora che hanno risposto ad entrambi i post chiedendo di non cedere il calciatore. Emre Can ha provato anche così a consolarsi nel suo compleanno da panchinaro visto che stasera a Roma difficilmente sarà titolare.Il mercato su di lui è più attivo che mai, come confermato da Fabio Paratici, Emre è uni dei profili più ricercati nel panorama calcistico europeo. I bianconeri hanno ricevuto diverse richieste, una delle quali dal Manchester United. Come riporta Football365.com il tedesco avrebbe rifiutato la destinazione United per amore dei tifosi del Liverpool, eterni rivali dei Red Devils. Nel giorno del suo compleanno, anche lui ha voluto fare un regalo.