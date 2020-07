“Forza Juve! Congratulazioni a tutti i giocatori della Juventus per aver vinto un altro campionato di Serie A! È stato un privilegio indossare la famosa maglia bianca e nera e di aver fatto parte di un fantastico, storico club. #FinoAllaFine”. Con questo messaggio, l’ex centrocampista bianconero ed ora in forza al Borussia Dortmund Emre Can ha voluto congratularsi con la Juve per la conquista del nono scudetto consecutivo.