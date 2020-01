Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Borussia Dortmund avrebbe avanzato un'offerta da 30 milioni di euro per avere Emre Can dalla Juventus. Una cifra che si aggira intorno al suo reale valore di mercato, se non altro alla cifra stessa che la Juventus vorrebbe per far partire il centrocampista tedesco. Un passo avanti significativo, nell'ultima settimana di mercato invernale.