Il corteggiamento tra il Borussia Dortmund ed Emre Can potrebbe riaccendere le ultime ore del mercato della Juventus. Chiuso o aperto, poco cambia, perché le intenzioni di Paratici, secondo quanto riporta Sky Sport sembrano essere chiare: Emre piace alla società, che vorrebbe trattenerlo, ma la Juventus non si tirerà indietro qualora dovessero arrivare offerte giuste. E per giusto, s'intende sopra i 25 milioni di euro, con l'ago che pende più verso i 30. Così, gli ultimi due giorni di trattative potrebbero riservare sorprese, con i bianconeri che potrebbero persino decidere di trattenere il tedesco, malgrado i pochi minuti giocati quest'anno.