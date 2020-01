Praticamente, ci siamo. Emre Can potrebbe lasciare la Juventus già nella giornata di domani, al limite mercoledì. Questione comunque di ore, di tempo. La trattativa tra Juve e Borussia Dortmund, infatti, è ormai agli sgoccioli. In giornata sono andati avanti i contatti, l'offerta dei gialloneri è salita rispetto a quanto prospettato inizialmente: dai 18 milioni della scorsa settimana ai 22 di oggi. Possono bastare? La Juve chiede un ultimo sforzo: a 25 si chiude.



TEMPISTICHE - Emre aveva già detto sì al Dortmund, aveva deciso addirittura di abbassarsi l'ingaggio. Spalmerà i suoi 6 milioni netti su cinque anni, il 'prezzo' da pagare per il ritorno in Germania e per allontanare le sirene dell'Everton. Minuti decisivi e cruciali.