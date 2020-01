Ora è praticamente affare fatto. Juventus e Borussia Dortmund hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Emre Can: 2 milioni di euro per il prestito semestrale, 27 per l'obbligo di riscatto, più altri bonus legati all'eventuale rendimento del giocatore in Bundes che sfondano il muro dei 30 richiesti dalla Juventus. E così, con una proposta formalizzata nella serata di ieri si è sempre più vicini alla chiusura. Il sì di Emre Can c'è già stato nei giorni scorsi, come appreso da ilBianconero.com, con il club tedesco che ha chiuso l'accordo per 4 anni di contratto a 10 milioni di euro lordi a stagione.



VISITE MEDICHE - In mattinata il giocatore è atteso in Germania per le visite mediche. Poi la firma sul contratto. Nonostante la chiamata della Premier League, Emre Can di nuovo la Bundesliga. La missione rilancio inizia dal Dortmund dopo sei mesi con Sarri da incubo.