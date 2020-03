Emre Can al veleno. Il centrocampista tedesco, che a gennaio si è trasferito al Borussia Dortmund, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa in un'intervista rilasciata ai microfoni di Kicker. Vecchi ricordi - neanche troppo - degli ultimi mesi alla Juventus, nei quali non rientrava nei piani del nuovo allenatore: "Sarri ci ha messo 20 secondi a esclusdermi - è la frecciata lanciata da Emre Can - Mi ha chiamato quando non sono stato inserito nella lista Champions, e da quel giorno non mi ha più dato altre possibilità. Non credo fosse giusto e così ho deciso di andarmene. Il club non c'entra nulla, la società e i tifosi sono grandi".