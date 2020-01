Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund ha fatto il punto su Emre Can ai microfoni di Dazn, dal momento che il giocatore tedesco della Juventus è nel mirino del club per rinforzare la rosa in questo mercato di gennaio. Ecco le sue parole: "Ho letto notizie a riguardo. Non commento. Non siamo spinti a fare qualcosa. Osserviamo attentamente le situazioni che possono sorgere. Il profilo deve essere conforme a determinati requisiti tecnici ed economici”.