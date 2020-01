La Juventus alla fine ha ceduto Emre Can. Il trasferimento, che è diventato certo nella giornata di oggi, ma ufficiale solo nella serata, si è chiuso per 26 milioni complessivi, 1 di prestito ed i restanti per il riscatto obbligatorio. Ecco quindi le prime parole del tedesco da giocatore del Borussia Dortmund, riportate sul sito del club: "Credo che la squadra abbia un grande potenziale e possa vincere qualcosa. Sono convinta di poterli aiutare. Voglio fare un passo avanti, ho sempre avuto simpatia per questo club e non vedo l'ora di suonare di fronte a questi fan per i quali il Borussia Dortmund è noto per la prima volta in tutto il mondo "