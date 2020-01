Come ha rilanciato la Bild prima, e come abbiamo avuto modo di confermare a IlBianconero.com, il Bayern Monaco ha fatto sapere che non tenterà di comprare Emre Can. Così, con una in meno, restano comunque tante le squadre che lo seguono. Su tutte, il Borussia Dortmund, ma anche il Tottenham ed il Manchester United, che vorrebbero riportare il tedesco in Premier dopo l'esperienza al Liverpool. Proprio i gialloneri avrebbero fatto i decisivi passi in avanti nella trattativa: stando a quanto riportato da Goal.com, contatti fitti in giornata e stretta attorno ai 25 milioni richiesti dalla Juventus. Ci siamo, praticamente. Vanno limati gli ultimi dettagli.