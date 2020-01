Fabio Paratici ha provato a blindare Emre Can, nel pre-partita contro il Cagliari, sostenendone una centralità che i minuti giocati finora non sembrano ribadire. Così, malgrado le parole della dirigenza, al prezzo giusto il tedesco può ancora essere un uomo mercato. Come riporta Tuttosport, infatti, in caso di offerte superiori ai 30 milioni, Emre può partire. In questa circostanza, la Juventus tornerebbe a fare acquisti, con i nomi di Paredes e Thiago Alcantara in lista, altrimenti per questa seconda parte di stagione, l'ex Liverpool potrebbe essere inserito in lista Champions, a differenza di quanto accaduto nella fase a gironi.