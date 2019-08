Che sia già finita? Cosa? L’avventura di Emre Can con la maglia della Juve! Un anno dopo l’arrivo a, quasi, parametro zero (furono pagati 16 milioni di euro in oneri accessori), il futuro del tedesco di origine turca sembra già segnato. Nonostante sia un classe 1994, il centrocampista avrebbe perso il confronto con il più esperto, ma anche grandicello, Sami Khedira che all’anagrafe riporta il 1987 come anno di nascita. Come scrive Tuttosport, il giocatore non è nella lista dei partenti ma la contemporanea permanenza in rosa di Khedira e Matuidi porterebbe la società a fare diverse valutazioni. PSG e Bayern Monaco hanno espresso interesse nei confronti del giocatore ed un’offerta generosa, sui 40 milioni di euro, potrebbe convincere la Juve a privarsi del centrocampista. Venendo alle questioni di campo, Sarri sembra voler puntare sull’esperienza di Khedira più che sui muscoli freschi di Emre Can. Da parte sua giocatore non sembrerebbe intenzionato a stare fuori dall’undici titolare a lungo. Il suo trasferimento può dunque diventare un’ipotesi percorribile.