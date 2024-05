Emre Can, le parole sulla Juventus e Allegri

A pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Real Madrid,ha parlato della finale ai microfoni di Sky Sports: "Io e gli altri veterani abbiamo l’esperienza, ma dobbiamo essere più normali possibili. È una grande partita ma dobbiamo trattarla come una gara normale". Il centrocampista del Borussia Dortmund ha ricordato anche l'esperienza con la Juventus.Emre Can è rimasto alla Juventus per due anni e mezzo, prima di essere ceduto al Borussia Dortmund a gennaio 2020, dopo che Maurizio Sarri lo aveva escluso dalla lista della Champions League a settembre. Così ha ricordato l'esperienza a Torino: