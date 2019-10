Scatta una clausola per Emre Can, centrocampista della Juventus che in questa stagione ha giocato appena 78 minuti. Se non andrà via a gennaio (PSG e Manchester United lo vorrebbero subito) a fine stagione scatterà una clausola nel suo contratto. Il tedesco sarà acquistabile per 50 milioni di euro, una clausola che scatta automaticamente e che è stata voluta dall'entourage del calciatore quando ha firmato con la Juve. Marotta, che non aveva mai utilizzato le clausole prima, lo concesse. Se qualcuno vuole Emre Can dal 2020 il prezzo è già fissato.