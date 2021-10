Le parole di Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, a calciomercato.com: "Per me è una grandissima opportunità e un onore poter difendere la porta dell’Empoli. Ringrazio la società che mi ha dato questa chance, ora sta a me ripagare la fiducia lavorando bene ogni giorno. Contro la Juve? È una serata di calcio che custodirò nel mio cuore per tutta la vita. Era la prima volta che giocavo in quello stadio, e vincere in quel modo sarà un’emozione indelebile. Abbiamo fatto una grande prova di squadra e ne andiamo fieri, ma ora guardiamo avanti alle partite che verranno. La parata più bella? Quella su Chiesa da fuori area allo Stadium. È stato un intervento importante nel momento iniziale della partita. E poi siamo stati gratificati e premiati dalla vittoria finale"