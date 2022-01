A fine febbraio la Juventus farà visita all'Empoli in campionato. All'andata i toscani hanno vinto allo Stadium grazie al gol di Mancosu, passato al Monza in questa finestra di mercato, ma per il return match l'attaccante non sarà l'unico assente. Andreazzoli, infatti, ha perso il difensore Marchizza a causa della lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Per lui, stagione finita.