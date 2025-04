Empoli senza il suo capitano per un turno: Grassi squalificato per una bestemmia

Getty Images

Il giocatore di Serie A squalificato per una bestemmia

Mentre perè stato aperto un fascicolo di indagine da parte della Procura federale della FIGC, che però con tutta probabilità porterà al massimo a una multa per il giocatore dell'Inter (come del resto era accaduto con Lautaro Martinez dopo il big match perso contro la Juventus), in Serie A c'è anche un caso dipunito con un turno di squalifica.Riguarda, centrocampista e capitano dell'(in lotta per la salvezza), fermato per un'espressione blasfema pronunciata al termine del match del fine settimana contro la Fiorentina e "condannato" a saltare la prossima sfida contro la Lazio.

I casi di Bisseck e Pellegrini

Un caso emblematico, soprattutto alla luce delle decisioni prese nel recente passato per episodi del tutto simili come, appunto, quello che ha riguardato il capitano dell'Inter, che se l'è cavata con una multa. Oltre che su Bisseck, al momento la Procura federale sta inoltre indagando su, che avrebbe proferito una bestemmia a bordocampo mentre era a terra durante Genoa-Lazio. Nella circostanza specifica, non si è potuti intervenire con la prova televisiva poiché il Giudice Sportivo non ha riportato nulla nel suo comunicato in merito alla partita del Ferraris.